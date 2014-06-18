Петербургские депутаты предложили изменить работу камер фиксации остановок

В Смольном обсудили жалобы водителей на спорные штрафы за кратковременные остановки.

В Санкт-Петербурге депутаты предложили пересмотреть правила автоматической фиксации остановок автомобилей под знаком "Остановка запрещена". Инициатива обсуждалась на заседании постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания города.

Как отметил председатель комиссии Алексей Цивилёв, в адрес депутатов поступают сотни обращений от водителей, получающих штрафы за непреднамеренные остановки. Среди распространенных ситуаций — ожидание возможности повернуть, пропуск встречного потока, очередь на парковку или стоянка перед светофором.

Особое внимание уделили жалобам водителей такси, которых штрафуют за высадку пассажиров, включая маломобильных граждан, рядом со станциями метро. Причиной ошибок, по данным комиссии, является короткий интервал между снимками камер — система делает второе фото через шесть секунд, что автоматически фиксируется как нарушение.

По итогам заседания депутаты рекомендовали Комитету по транспорту проанализировать спорные случаи привлечения водителей к ответственности. Также предложено рассмотреть возможность создания выделенных парковочных зон для такси у станций метро и социальных объектов, где действуют ограничения на остановку.

Кроме того, комиссия направит обращение в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой разъяснить порядок фиксации таких нарушений и рассмотреть необходимость корректировки существующих правил.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания