Автобусный маршрут № 29 изменится 20 декабря в связи с проведением футбольного матча на "Газпром Арене"

В связи с футбольным матчем на стадионе "Газпром Арена", с 16:30 до 00:00 20 декабря изменяется схема движения автобуса № 29. Информация опубликована пресс-службой СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Маршрут № 29 ("Автобусная станция "Крестовский остров" — набережная Гребного канала") временно изменится следующим образом:

Прямой путь следования: от начальной остановки до Рюхиной улицы, затем по Рюхиной улице, Морскому проспекту, Гребной улице, набережной Мартынова, снова по Рюхиной улице и Северной дороге, после чего транспорт продолжит двигаться по обычному маршруту до конечной остановки.

Обратный путь следования: от конечной остановки до Северной дороги, далее — по Северной дороге, Рюхиной улице, набережной Мартынова, Гребной улице, Морскому проспекту и снова Рюхиной улице, возвращаясь к обычной схеме движения до исходной остановки.

Всем пассажирам рекомендовано заранее учесть изменение маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальная авария на улице Турку изменила маршруты трех автобусов во Фрунзенском районе.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"