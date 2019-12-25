Коммунальная авария на улице Турку изменила маршруты трех автобусов во Фрунзенском районе

Изменения коснулись маршрутов №№12, 95 и 159.

В результате аварии коммунальных сетей на улице Турку внесены временные поправки в маршруты движения ряда городских автобусов. Изменения коснулись маршрутов №№12, 95 и 159. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Изменённые схемы движения выглядят следующим образом:

Автобусы № 12 и 95:

Прямое направление: сохраняется старый маршрут вплоть до пересечения с улицей Белы Куна, после чего следуют на Будапештскую улицу, улицу Фучика и далее по Белградской улице до конечного пункта.

Обратное направление: движение осуществляется по обычному маршруту до Белградской улицы, затем поворачивают на улицу Фучика, проезжают по Будапештской улице и возвращаются на улицу Белы Куна, завершив таким образом поездку по стандартному маршруту.

Автобус № 159:

Прямое направление: едет по первоначальному маршруту до Будапештской улицы, потом сворачивает на улицу Фучика, продолжает движение по Белградской улице и далее движется по стандартному маршруту.

Обратное направление: первоначально идет обычным маршрутом до Белградской улицы, делает поворот на улицу Фучика, возвращается на Будапештскую улицу и заканчивает движение по стандартному маршруту.

Транспортные службы настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои перемещения с учётом указанных изменений.

Ранее мы сообщили о том, что трассы трамвайных маршрутов №№ 21, 48 на севере Петербурга были временно изменены.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха