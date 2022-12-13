На Дальневосточном проспекте восстановили движение трамваев спустя 2,5 часа после аварии

На привычные маршруты вернулись трамваи №39 и №65.

Движение трамваев по Дальневосточному проспекту восстановлено после утренней аварии на Зольной улице. О завершении работ сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамваи №39 и №65 вернулись на привычные маршруты в 11:43 (через 2,5 часа после происшествия). Ими снова могут пользоваться пассажиры.

Напомним, что примерно в 9:07 утра 8 февраля, трамвай №39, следовавший по Зольной улице, сошёл с рельсов, пробил ограждение путей и оказался на проезжей части. В результате инцидента пострадавших нет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Марина Деревич)