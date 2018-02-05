На улице Руставели две иномарки столкнулись из-за скользкого асфальта

В Петербурге продолжается "день жестянщика".

На улице Руставели произошло небольшое ДТП из-за слишком скользкой дороги. Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

Очевидец снял на камеру смарфтона, как две иномарки "притерлись" друг к другу. В кадр попал бордовый универсал и дорогой черный седан. Судя по всему, вторая машина просто не успела оттормозиться перед транспортным средством, идущим впереди. Сейчас обе машины стоят на "аварийках", они полностью занимают крайнюю правую полосу. Впрочем, пробки в районе ДТП пока не наблюдается. Судя по масштабу аварии, никто из водителей не пострадал.

Ранее мы писали, что снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП.

Видео: канал Piter.TV