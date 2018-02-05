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Вчера, 16:08
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nadiputintseva
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В Петербурге за полдня зафиксировали 672 ДТП

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Уровень аварий по сравнению с воскресеньем вырос в три раза.

Транспортный коллапс настиг Санкт-Петербург 5 февраля. УГИБДД ГУ МВД по городу и области сообщает, что к обеду о регистрации ДТП поступило 672 заявки. Это в три раза больше, что в минувшее воскресенье ( 284 заявки).

Сотрудники ГИБДД просят петербуржцев быть крайне внимательными  и не пренебрегать правилами дорожного движения, особенно в сложившихся погодных условиях.

Водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Необходимо обязательно включать фары и противотуманные фонари.

Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД

Также не стоит забывать о правилах безопасности и пешеходам. Из-за снегопада видимость на дороге снижается, что может привести к происшествиям. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует жителям города выходить в темное время суток со светоотражающими элементами на одежде.  Передвигаться можно только по тротуарам  и пешеходным переходам, предварительно убедившись, что рядом нет машин.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что страшная авария произошла по трассе "Скандинавия".

Видео: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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