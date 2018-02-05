На заводе "ТехноНиколь" под Тосно горел цех на 1500 квадратных метров

Сотрудники МЧС 2 часа пытались справиться с открытым огнем.

Сегодня утром, 5 февраля, в Тосненском районе Ленобласти горело промышленное помещение, принадлежащее заводу "ТехноНиколь". Об этом сообщает пресс-служба МЧС. В 8 утра здесь загорелся каркасно-металлический цех площадью не менее 1500 квадратных метров. Огонь быстро охватил помещение, а также расположенное в нем дорогостоящее оборудование.

К месту пожара были направлены силы и средства в соответствии с расписанием выездов, руководящий состав Главного управления МЧС России по Ленинградской области и местного пожарно-спасательного гарнизона, служба пожаротушения, а также службы жизнеобеспечения и обеспечения общественного порядка. Силы и средства на пожаре были сосредоточены в максимально-короткие сроки. По мере прибытия сил и средств производилось увеличение подачи огнетушащих веществ на тушение и защиту. пресс-служба МЧС по Ленобласти

Спасатели боролись с открытым огнем почти 2 часа. Только в 9.50 основные очаги пламени были ликвидированы, а сам пожар локализован. Всего к ликвидации пожара привлекалось 40 человек, 17 ед. техники.