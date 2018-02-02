В Ленобласти утром загорелись цистерны

На Дороге жизни утром 2 февраля горели цистерны.

Во Всеволожском районе Ленобласти ранним утром горели цистерны. Инцидент произошел на Дороге жизни недалеко от Ковалевского кладбища. Сведений о пострадавших нет. Там располагается топливная компания.

По предварительной информации, огонь распространился из-за неосторожного обращения с горючими веществами. Пожарные узнали об инциденте около пяти часов утра. Отмечается, что угрозы для населения не было. Рядом с местом аварии нет поселений.

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Известно, что горели емкости с объемом в 70 и 100 кубических метров. Тушением пожара занимались четыре расчета спасателей ГУ МЧС.