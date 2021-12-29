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В Чечне взорвалась цистерна с газом

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Пламя перекинулось на здание.

В Чечне взорвалась цистерна с газом. Об этом рассказали журналистам представители регионального управления МЧС. Известно, что инцидент зафиксирован на окраине населенного пункта Гехи. В настоящее время огонь перекинулся на стоящее поблизости здание. Специалисты уточнили, что в поврежденной емкости находился сжиженный углеводородный газ.

В 10:25 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение. Силы и средства МЧС направлены по второму рангу. В 10:35 произошёл взрыв цистерны с СУГ, ёмкостью 60 кубов. 

пресс-служба ГУ МЧС

Экстренное ведомство уточняет, что около полыхающей цистерны располагаются еще есть таких же. Есть ли в них горючее - неизвестно. Вопрос уточняется. По предварительным сведениям, от пожара никто не пострадал.

Видео: здание "Красного треугольника" частично обрушилось. Есть пострадавшие.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: взрыв, газ, гу мчс, цистерна, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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