Пламя перекинулось на здание.

В Чечне взорвалась цистерна с газом. Об этом рассказали журналистам представители регионального управления МЧС. Известно, что инцидент зафиксирован на окраине населенного пункта Гехи. В настоящее время огонь перекинулся на стоящее поблизости здание. Специалисты уточнили, что в поврежденной емкости находился сжиженный углеводородный газ.

В 10:25 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение. Силы и средства МЧС направлены по второму рангу. В 10:35 произошёл взрыв цистерны с СУГ, ёмкостью 60 кубов. пресс-служба ГУ МЧС

Экстренное ведомство уточняет, что около полыхающей цистерны располагаются еще есть таких же. Есть ли в них горючее - неизвестно. Вопрос уточняется. По предварительным сведениям, от пожара никто не пострадал.

Видео: здание "Красного треугольника" частично обрушилось. Есть пострадавшие.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

