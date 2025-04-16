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Мишустин провел встречу с главой компании "Технониколь"

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Компания производит замену некоторых видов европейского оборудования на турецкие и китайские прототипы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой компании "Технониколь" Сергеем Колесниковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Колесников отметил, что "Технониколь" производит широкий перечень строительных материалов и активно ведет импортозамещение. По его словам, компания производит замену некоторых видов европейского оборудования на турецкие и китайские прототипы. Кроме того, ведется поиск необходимых комплектов оборудования, чтобы поддерживать самый высокий технологический уровень.

Ранее мы сообщали, что правительство подготовило энергетическую стратегию России до 2050 года.

Видео: Минобороны России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, сергей колесников, технониколь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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