Компания производит замену некоторых видов европейского оборудования на турецкие и китайские прототипы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой компании "Технониколь" Сергеем Колесниковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Колесников отметил, что "Технониколь" производит широкий перечень строительных материалов и активно ведет импортозамещение. По его словам, компания производит замену некоторых видов европейского оборудования на турецкие и китайские прототипы. Кроме того, ведется поиск необходимых комплектов оборудования, чтобы поддерживать самый высокий технологический уровень.

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