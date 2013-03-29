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Правительство подготовило энергетическую стратегию России до 2050 года

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По словам Мишустина, в обновленной стратегии расширен горизонт планирования и учтены существующие вызовы.

Правительство РФ подготовило энергетическую стратегию России до 2050 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в обновленной стратегии расширен горизонт планирования и учтены существующие вызовы. Мишустин подчеркнул, что это должно позволить нефтяному, газовому, угольному секторам и другим сферам точнее соответствовать происходящим в мире изменениям. Целью стратегии является новое состояние энергетики. Мероприятия стратегии направлены на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов и другие цели.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжит поддерживать угольную отрасль.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, энергетическая стратегия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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