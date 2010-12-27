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На Ярослава Гашека студентка отдала гадалке полмиллиона рублей за обещние "счастливой жизни"
Сегодня, 10:01
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lesjasap
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На Ярослава Гашека студентка отдала гадалке полмиллиона рублей за обещние "счастливой жизни"

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В Купчине гадалка сняла "порчу" со студентки за полмиллиона рублей.

Во Фрунзенском районе девушка сняла с себя “порчу” за полмиллиона рублей. Услуги ей оказала ясновидящая. 
 
Сообщается, что молодая петербурженка стала жертвой мошенницы. Инцидент произошел 3 февраля около школы номер 301 по улице Ярослава Гашека. К 19-летней жительнице района обратилась гадалка, которая сумела убедить пострадавшую отдать ей деньги и ценные вещи в обмен на “счастливое будущее”. После этого ворожея скрылась, а девушка направилась в отделение полиции.
 
В настоящее время злоумышленницу разыскивают. 
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Теги: гадалка , купчино , почта , студентка , улица ярослава гашека , фрунзенский район , школа 301 , ясновидящая
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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