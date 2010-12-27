На Ярослава Гашека студентка отдала гадалке полмиллиона рублей за обещние "счастливой жизни"

В Купчине гадалка сняла "порчу" со студентки за полмиллиона рублей.

Во Фрунзенском районе девушка сняла с себя “порчу” за полмиллиона рублей. Услуги ей оказала ясновидящая.

Сообщается, что молодая петербурженка стала жертвой мошенницы. Инцидент произошел 3 февраля около школы номер 301 по улице Ярослава Гашека. К 19-летней жительнице района обратилась гадалка, которая сумела убедить пострадавшую отдать ей деньги и ценные вещи в обмен на “счастливое будущее”. После этого ворожея скрылась, а девушка направилась в отделение полиции.

В настоящее время злоумышленницу разыскивают.