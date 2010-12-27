На Ириновском проспекте утром сломался трамвай

В Красногвардейском районе Петербурга на путях "встал" трамвай.

Как сообщают очевидцы, утром 5 февраля на Ириновском проспекте произошла неполадка с трамваем. Общественный транспорт встал в направлении Ржевки. Инцидент произошел около улицы Лазо.

Причин, по которой движение трамвая прекратилось - неизвестна. По разным сведениям, это произошло из-за поломки вагона или в результате сильного снегопада, который засыпал рельсы.

Отметим, что автовладельцы по всему Санкт-Петербургу наблюдают проблемы с транспортным движением. Городской и частный транспорт “занесло” снегом. На проезжей части образовались непривычные для данного времени пробки.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб