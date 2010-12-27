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На Ириновском проспекте утром сломался трамвай
Сегодня, 8:02
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lesjasap
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На Ириновском проспекте утром сломался трамвай

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В Красногвардейском районе Петербурга на путях "встал" трамвай.

Как сообщают очевидцы, утром 5 февраля на Ириновском проспекте произошла неполадка с трамваем. Общественный транспорт встал в направлении Ржевки. Инцидент произошел около улицы Лазо. 
 
Причин, по которой движение трамвая прекратилось - неизвестна. По разным сведениям, это произошло из-за поломки вагона или в результате сильного снегопада, который засыпал рельсы.
 
Отметим, что автовладельцы по всему Санкт-Петербургу наблюдают проблемы с транспортным движением. Городской и частный транспорт “занесло” снегом. На проезжей части образовались непривычные для данного времени пробки.
 
 
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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Теги: ириновский проспект , поломка , трамвай , транспорт , центральный район
Категории: Новости СПб ДТП

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