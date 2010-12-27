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Вестибюль "Площадь Восстания-2" закрыли на проверку в 17.02
Вчера, 17:51
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Butenko
1908

Вестибюль "Площадь Восстания-2" закрыли на проверку в 17.02

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Петербуржцы не могли 50 минут попасть на вокзал с территории подземки.

В 17.02 в центре Петербурга еще один важный транспортный объект был закрыт для экстренной проверки. На этот раз "Петербургский метрополитен" ограничил доступ населения к вестибюлю "Площадь Восстания-2".  Вестибюль и переход к вокзалу закрыты на вход и выход. Судя по всему, ограничения связаны с вопросами безопасности. Возможно, кто-то из пассажиров забыл в вестибюле что-то из личных вещей.

Отметим, что сама станция метро работает в нормальном режиме. 

ВАЖНО: В 17.56 вестибюль открыли. Тревога оказалась ложной.

Ранее мы писали, что в Петербурге эвакуируют Балтийский вокзал: люди мерзнут на улице.

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Теги: новости спб , площадь восстания , станция метро , что случилось в спб , эвакуация
Категории: Новости СПб

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