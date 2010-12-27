"Технологический институт" открыли после проверки в 16.00

На платформе оставили сумку. Станцию проверяли около часа.

5 февраля для пассажиров закрыли станцию метро "Технологический институт". Причиной стала оставленная на платформе закрытая сумка.

Как сообщили в пресс-службе подземки, пассажиров эвакуировали со станции "Технологический институт-1" в 15:20. На лавочке осталась стоять закрытая небольшая сумка. Также закрыт доступ к переходу на "Технологический институт-2". Поезда следовали мимо, а пассажиры дожидались открытия на улице или на соседних станциях.

В 16.00 станцию полностью открыли. Бесхозный предмет оказался полностью безвредным.

Напомним, метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Также ранее Piter.tv сообщал, что подземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.