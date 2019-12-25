В Петербурге оцепили часть Караванной улицы из-за бесхозного чемодана

В ходе проверки выяснилось, что в чемодане лежали обычные вещи.

Днём 14 июня в центре Петербурга оцепили часть Караванной улицы из-за бесхозного чемодана. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел из-за бесхозного синего чемодана, который был найден у арки дома №9 по Караванной улице. По словам очевидцев, недалеко расположено бюро по размещению туристов. Посетили частенько забывают около него свои вещи.

Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили часть улицы напротив входа в комитет по благоустройству и транспортной инфраструктуры города. В ходе проверки выяснилось, что в чемодане лежали обычные вещи.

Ранее мы писали, что на станции метро "Автово" обнаружили бесхозный предмет.

Фото: скриншот Google-карты