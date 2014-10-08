Фото: на Караванной улице загорелся ресторан

В подсобном помещении площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на площади 6 "квадратов".

В Центральном районе произошел пожар днем 20 ноября. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании в ресторане на Караванной улице поступило спасателям в 13:20.

В подсобном помещении площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на площади 6 "квадратов". Предварительно, никто не пострадал, всех находившихся в заведении эвакуировали. Тушили огонь 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что в ТРЦ в Колпино прошли пожарные учения. Легенда предполагала возгорание оборудования в зале кинотеатра. Часть гостей успела самостоятельно эвакуироваться, трое "несчастных" не могли покинуть опасную зону.

Фото: пресс-служба МЧС России