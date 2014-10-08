  1. Главная
Фото: на Караванной улице загорелся ресторан
Сегодня, 14:21
100
В Центральном районе произошел пожар днем 20 ноября. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании в ресторане на Караванной улице поступило спасателям в 13:20. 

В подсобном помещении площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на площади 6 "квадратов". Предварительно, никто не пострадал, всех находившихся в заведении эвакуировали. Тушили огонь 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. 

Ранее мы сообщили о том, что в ТРЦ в Колпино прошли пожарные учения. Легенда предполагала возгорание оборудования в зале кинотеатра. Часть гостей успела самостоятельно эвакуироваться, трое "несчастных" не могли покинуть опасную зону. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

