На станции метро "Автово" обнаружили бесхозный предмет

В ходе обследования предмета специалисты установили, что находка представляет собой безопасный багаж.

Вечером 9 июня в 20:32 станцию метро "Автово" в Петербурге закрыли на вход из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена города.

В ходе обследования предмета специалисты установили, что находка представляет собой безопасный багаж. И станцию открыли на вход спустя пять минут, в 20:37. В настоящий момент станция работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что у станции метро "Автово" сотрудники Росприроднадзора изъяли у мужчины сиамскую кобру.

Фото: Piter.tv