Мужчина хотел продать кобру через сайт бесплатных объявлений.

В Петербурге у станции метро "Автово" сотрудники Росприроднадзора изъяли у мужчины сиамскую кобру. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Известно, что мужчина хотел продать кобру через сайт бесплатных объявлений. Об этом в ведомство сообщил инспектор по охране животных. Так, он связался с продавцом и назначил встречу для совершения сделки. Однако документов, которые подтверждают законность владения животным, у гражданина не было.

В отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении. На данный момент змея передана специалистам на временное содержание.

Все виды настоящих кобр, приобретенные после 1 января 2020 года, находятся в перечне животных, запрещенных к содержанию в условиях неволи, – говорится в сообщении.

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Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО