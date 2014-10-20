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Специалисты выехали на помощь заблудившемуся в Петербурге лосю
Сегодня, 13:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты выехали на помощь заблудившемуся в Петербурге лосю

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Дикое животное последний раз видели на Комендантской площади.

С утра в Приморском районе Петербурга очевидцы заметили бегающего через дороги лося. Около восьми утра 9 июня его видели у перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц.

Примерно в 12:20 дикое животное уже видели в районе Комендантской площади. Лось не ранен, но выглядит испуганным.

Как узнал Piter.TV у дежурного Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, на помощь дикому животному недавно направили группу специалистов. Они попытаются найти, где конкретно находится в данный момент сохатый, после этого ему помогут вернуться в свой ареал обитания. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: комендантская площадь, лось
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 13:45

3 часа думать, что надо выехать это большой результат

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