Специалисты выехали на помощь заблудившемуся в Петербурге лосю

С утра в Приморском районе Петербурга очевидцы заметили бегающего через дороги лося. Около восьми утра 9 июня его видели у перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц.
Примерно в 12:20 дикое животное уже видели в районе Комендантской площади. Лось не ранен, но выглядит испуганным.
Как узнал Piter.TV у дежурного Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, на помощь дикому животному недавно направили группу специалистов. Они попытаются найти, где конкретно находится в данный момент сохатый, после этого ему помогут вернуться в свой ареал обитания.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
3 часа думать, что надо выехать это большой результат