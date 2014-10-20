Специалисты выехали на помощь заблудившемуся в Петербурге лосю

Дикое животное последний раз видели на Комендантской площади.

С утра в Приморском районе Петербурга очевидцы заметили бегающего через дороги лося. Около восьми утра 9 июня его видели у перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц.

Примерно в 12:20 дикое животное уже видели в районе Комендантской площади. Лось не ранен, но выглядит испуганным.

Как узнал Piter.TV у дежурного Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, на помощь дикому животному недавно направили группу специалистов. Они попытаются найти, где конкретно находится в данный момент сохатый, после этого ему помогут вернуться в свой ареал обитания.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб