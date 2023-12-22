На железнодорожном переезде станции "Автово" локомотив сбил грузовик

Грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся маневровым локомотивом.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП на железнодорожном переезде станции "Автово" в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, 7 мая в 22:55 грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавших и схода подвижного состава нет. На движение других поездов инцидент не повлиял.

Северо-Западная транспортная прокуратура призывает водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.

Ранее два подростка из Петербурга получили реальные сроки за теракт на железной дороге.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура