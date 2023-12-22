На железнодорожном переезде станции "Автово" локомотив сбил грузовик

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП на железнодорожном переезде станции "Автово" в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, 7 мая в 22:55 грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавших и схода подвижного состава нет. На движение других поездов инцидент не повлиял.
Северо-Западная транспортная прокуратура призывает водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.
Ранее два подростка из Петербурга получили реальные сроки за теракт на железной дороге.
Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура
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