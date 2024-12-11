Восьмиклассник отравился психоактивными веществами на Краснопутиловской улице

Состояние подростка врачи оценили как тяжелое.

В Автово школьник отравился запрещенными веществами. Полицейские уже начали проверку.

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 8 января из квартиры дома по Краснопутиловской улице в Детскую городскую больницу имени Н. Ф. Филатова госпитализировали 14-летнего подростка. Состояние восьмиклассника врачи оценили как тяжелое, у него диагностировали токсическое действие неизвестного вещества.

Известно, что пострадавший занимается хоккеем. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что 14-летний подросток отравился психотропными веществами.

Фото: Piter.TV