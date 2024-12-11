Восьмиклассник отравился психоактивными веществами на Краснопутиловской улице

В Автово школьник отравился запрещенными веществами. Полицейские уже начали проверку.
По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 8 января из квартиры дома по Краснопутиловской улице в Детскую городскую больницу имени Н. Ф. Филатова госпитализировали 14-летнего подростка. Состояние восьмиклассника врачи оценили как тяжелое, у него диагностировали токсическое действие неизвестного вещества.
Известно, что пострадавший занимается хоккеем. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что 14-летний подросток отравился психотропными веществами.
Фото: Piter.TV
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