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Восьмиклассник отравился психоактивными веществами на Краснопутиловской улице
Сегодня, 11:47
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Восьмиклассник отравился психоактивными веществами на Краснопутиловской улице

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Состояние подростка врачи оценили как тяжелое.

В Автово школьник отравился запрещенными веществами. Полицейские уже начали проверку. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 8 января из квартиры дома по Краснопутиловской улице в Детскую городскую больницу имени Н. Ф. Филатова госпитализировали 14-летнего подростка. Состояние восьмиклассника врачи оценили как тяжелое, у него диагностировали токсическое действие неизвестного вещества. 

Известно, что пострадавший занимается хоккеем. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что 14-летний подросток отравился психотропными веществами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: автово, отравление, психоактивные вещества
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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