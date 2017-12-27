Петербургский метрополитен представил новый комикс о забытых вещах

"Достоевскую" закрыли из-за обнимашек и тортика.

Метрополитен Санкт-Петербурга опубликовал новый комикс о забытых вещах в подземке. На этот раз главным героем картинки стал торт.

На уже четвертом по счету комиксе, который нарисовал петербургский художник Илья Тихомиров, изображена обнимающаяся пара, которая направлялась в гости с тортиком. Однако после обнимашек они оставила коробку лежать на платформе. Что было дальше, мы все уже знаем. Станцию закроют на проверку из-за бесхозного предмета, приеду кинологи, а пассажиры будут толкаться на соседних станциях.

Мультяшная картинка также сопровождается четверостишьем: "Пара в гости собиралась, по дороге обнималась. Торт добрался до гостей только в ленте новостей".

Ранее Piter.tv публиковал комиксы метро про Деда Мороза и пиццу и морковку.