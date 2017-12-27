Петербургский метрополитен собирается создать серию комиксов о забытых вещах

Подземка продолжает предупреждать жителей и гостей города о забытых вещах.

Метрополитен Санкт-Петербурга выпустил новый комикс про забытые вещи в метро. Об этом 9 января сообщила пресс-служба подземки.

На новом рисунке главным героем стал рассеянный разносчик пиццы, который забыл в вагоне сумку, а из-за него закрыли на проверку станцию метро.

Комикс сопровождается четверостишьем "Где-то в Северной столице задремал разносчик пиццы!... Ждут кинологов в вагоне "Маргарита" с "Пепперони"". Таким образом, метрополитен еще раз акцентирует внимание на том, чтобы люди не оставляли свои вещи.

Забавные картинки нарисовал петербургский художник Илья Тихомиров. В пресс-службе организации добавили, что совместно они хотят сделать целую серию таких напоминаний для жителей города. Ранее Piter.tv сообщал, что в преддверии Нового Года Дед Мороз забыл свой мешок в метро и попросил петербуржцев так не делать

Стоит отметить, что по подсчетам АБН, за 2017 год станции метрополитена в Петербурге закрывали более 400 раз, а суммарное время превысило 250 часов.

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"