Станция "Сенная площадь" заработает в штатном режиме 14 марта

Напомним, что в декабре прошлого года "Сенную площадь" закрыли на вход и выход, чтобы отремонтировать стилобат наземного вестибюля.

В Петербурге станция "Сенная площадь", на которой восстанавливают ступени, заработает в штатном режиме с 14 марта 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Отмечается, что специалисты уже выполнили демонтаж, уложили гидроизоляцию и заложили бетон. Работы проводят в две смены. На данный момент устанавливают первый ряд ступеней.

Начальник службы тоннельных сооружений Александр Гуречкин заявил, что метрополитен проводит комплексные работы внутри вестибюля самостоятельно. Идут замена напольного покрытия и установка новой линейки турникетов.

Напомним, что в декабре прошлого года "Сенную площадь" закрыли на вход и выход, чтобы отремонтировать стилобат наземного вестибюля. Станция работает как пересадочный узел, выйти в город получится через "Спасскую" и "Садовую".

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Видео: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"