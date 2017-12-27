Петербургское метро выпустило новое "напоминание в картинках" о необходимости следить за личными вещами

Метрополитен Санкт-Петербурга опубликовал новый комикс про забытые вещи.

Петербургский метрополитен 17 января выпустил новый комикс про забытые вещи в метро.

В это раз иллюстратор Илья Тихомиров рассказал историю двух женщин, которые оставили продукты на платформе одной из станций метро. В результате чего поезда не смогли остановиться ради безопасности пассажиров. Сообщается, что он “основан на реальных событиях”: подземка действительно закрывалась из-за забытой кем-то моркови.

Веселое четверостишие сопровождающее изображение так же резюмирует о том, что пассажирам нужно внимательнее относиться к личным вещам и не забывать сумки на платформе или вагонах поездов.

Напомним, что вчера из-за данной проблемы в час пик пришлось закрыть “Спасскую” и “Технологический институт”, что привело к большим давкам на ближайших станциях.

Фото: Илья Тихомиров