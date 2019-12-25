В III квартале 2026 года в петербургском метро нашли около 2 тыс. вещей

Среди самых необычных находок – парик из дредов, арбуз, робот-пылесос и гитара.

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что в III квартале текущего года в подземке обнаружили почти 2 тыс. потерянных вещей.

Среди самых необычных находок – аттестат об образовании, диплом, парик из дредов, арбуз, гитара и робот-пылесос. Кроме того, горожане оставили в метро спортивный велосипед, комплект автомобильных номеров, картину, парогенератор, костыли и самокаты.

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе определили участок для вестибюля будущей станции "Фарфоровская", который ограничен Железнодорожным и Белевским проспектами и Варфоломеевской улицей. Сейчас он находится в пользовании Центрального государственного архива.

Фото: Piter.TV