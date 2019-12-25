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В III квартале 2026 года в петербургском метро нашли около 2 тыс. вещей
Сегодня, 11:43
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В III квартале 2026 года в петербургском метро нашли около 2 тыс. вещей

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Среди самых необычных находок – парик из дредов, арбуз, робот-пылесос и гитара.

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что в III квартале текущего года в подземке обнаружили почти 2 тыс. потерянных вещей. 

Среди самых необычных находок – аттестат об образовании, диплом, парик из дредов, арбуз, гитара и робот-пылесос. Кроме того, горожане оставили в метро спортивный велосипед, комплект автомобильных номеров, картину, парогенератор, костыли и самокаты. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе определили участок для вестибюля будущей станции "Фарфоровская", который ограничен Железнодорожным и Белевским проспектами и Варфоломеевской улицей. Сейчас он находится в пользовании Центрального государственного архива. 

Фото: Piter.TV 

Теги: забытые вещи, метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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