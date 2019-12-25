В III квартале 2026 года в петербургском метро нашли около 2 тыс. вещей

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что в III квартале текущего года в подземке обнаружили почти 2 тыс. потерянных вещей.
Среди самых необычных находок – аттестат об образовании, диплом, парик из дредов, арбуз, гитара и робот-пылесос. Кроме того, горожане оставили в метро спортивный велосипед, комплект автомобильных номеров, картину, парогенератор, костыли и самокаты.
Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе определили участок для вестибюля будущей станции "Фарфоровская", который ограничен Железнодорожным и Белевским проспектами и Варфоломеевской улицей. Сейчас он находится в пользовании Центрального государственного архива.
Фото: Piter.TV
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