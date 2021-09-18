К бывшей тюрьме "Кресты" в Петербурге пророют подземный тоннель

Проект также предусматривает создание причала и благоустройство променада.

Девелоперская группа "КВС", ставшая собственником легендарного следственного изолятора "Кресты", анонсировала новые детали реконструкции территории. Компания направила уведомление в Комитет по градостроительству и архитектуре о планах по созданию подземного пешеходного перехода под Арсенальной набережной. Информацию публикует РБК Петербург.

Структура "КВС-Арсенальная" в течение года за собственные средства подготовит необходимые изменения в проект планировки территории. Ранее инвестор уже сообщал о намерении разместить в комплексе гостиницы, магазины, рестораны и культурные пространства. Новым элементом концепции стал подземный тоннель, который свяжет бывшую тюрьму с набережной Невы. В этом же районе планируется оборудовать причал, получивший рабочее название "Кресты".

Напомним, что приобретение тюремного комплекса состоялось в феврале 2025 года. Сумма сделки составила 1,136 миллиарда рублей. В конце прошлого года градозащитный совет согласовал общую концепцию приспособления исторических зданий. Согласно утвержденным планам, здесь разместятся музей "Кресты", две гостиницы, гастрономическая улица и пешеходный променад. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 15 миллиардов рублей.

