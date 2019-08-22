  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аэропорт Пулково с начала года вернул владельцам 4 тыс. забытых вещей
Сегодня, 16:03
133
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Аэропорт Пулково с начала года вернул владельцам 4 тыс. забытых вещей

0 0

Среди "экзотики" – топор, черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини и бензопила.

За первые шесть месяцев текущего года в терминале петербургского аэропорта Пулково забыли свыше 15 тыс. личных вещей. По обращениям владельцев из них вернули около 4 тыс. единиц, рассказали 22 июля в пресс-службе воздушной гавани. 

Чаще всего пассажиры теряют сумки и чемоданы (3 тыс. штук), на втором месте оказались документы (1,5 тыс. единиц). Кроме того, регулярно оставляют наушники, ключи и ремни. Среди "экзотики" – топор, черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини и бензопила. 

Если вы потеряли гаджет, нужно предоставить его серийный номер. Сумки идентифицируют по описанию содержимого. Забрать находку получится после подтверждения личности, иногородним вещи отправляют транспортной компанией. 

Ранее на Piter.TV: из Пулково отправился первый прямой рейс в Сухум. 

Фото: Piter.TV 

Теги: забытые вещи, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии