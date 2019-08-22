Аэропорт Пулково с начала года вернул владельцам 4 тыс. забытых вещей

Среди "экзотики" – топор, черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини и бензопила.

За первые шесть месяцев текущего года в терминале петербургского аэропорта Пулково забыли свыше 15 тыс. личных вещей. По обращениям владельцев из них вернули около 4 тыс. единиц, рассказали 22 июля в пресс-службе воздушной гавани.

Чаще всего пассажиры теряют сумки и чемоданы (3 тыс. штук), на втором месте оказались документы (1,5 тыс. единиц). Кроме того, регулярно оставляют наушники, ключи и ремни. Среди "экзотики" – топор, черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини и бензопила.

Если вы потеряли гаджет, нужно предоставить его серийный номер. Сумки идентифицируют по описанию содержимого. Забрать находку получится после подтверждения личности, иногородним вещи отправляют транспортной компанией.

Ранее на Piter.TV: из Пулково отправился первый прямой рейс в Сухум.

Фото: Piter.TV