Из Пулково отправился первый прямой рейс в Сухум

Перевозчиком является компания Nordwind Airlines.

Петербург и Сухум связало прямое авиасообщение. Первый рейс в столицу Абхазии отправился 17 июля, загруженность борта составила 100%. Пассажиров угостили национальным деликатесом – цукатами из кумквата.

По информации пресс-службы аэропорта Пулково, перевозчиком является компания Nordwind Airlines. Перелеты будут выполнять по понедельникам и пятницам самолеты Boeing 737-800. Время в пути – 4 часа 35 минут. Билеты доступны на сайте Nordwind и в кассах воздушной гавани.

Ранее мы рассказывали о том, что Азербайджан планирует возобновить прямые авиарейсы в Россию. Полеты из Баку, в том числе в Самару, Саратов и Нижний Новгород, были прекращены после крушения воздушного судна авиакомпании AZAL в 2024 году.

Фото: пресс-служба Пулково