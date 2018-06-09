Видео: спасатели на "Международной" достали "человека" зажатого между платформой и поездом

В короткометражке показали как действуют сотрудники аварийно-технической службы, когда получают сигнал о происшествии.

В метрополитене Санкт-Петербурга прошли учения по спасению человека, застрявшего между поездом и платформой. Видеоролик операции был опубликован на сервисе Ютуб.

Как рассказали в пресс-службе подземки, плановые учения спасателей прошли на станции "Международная". В короткометражке показали как действуют сотрудники аварийно-технической службы, когда получают сигнал о происшествии. На месте они используют специальные оборудование, извлекают пострадавшего, а после передают его медикам.

Отметим, что главными задачами спасателей является извлечение пострадавших, устранение нарушений в работе метрополитена, устранение последствий ЧС.

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Видео: Метрополитен Петербурга/Ютуб