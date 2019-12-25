На Ладожском озере спасли рыбака, у которого сломался мотор

На место прибыли спасатели Шлиссельбурга.

На Ладожском озере состоялись поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство вечером 24 июня поступила заявка о том, что мужчина из-за поломки мотора не может вернуться с акватории. На место прибыли спасатели Шлиссельбурга. Они обнаружили пострадавшего и доставили его к берегу.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели также помогли мужчинам, у которых сломался лодочный мотор на озере. Их благополучно вернули на сушу. Никто не пострадал.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти