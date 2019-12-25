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На Ладожском озере спасли рыбака, у которого сломался мотор
Сегодня, 8:17
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На Ладожском озере спасли рыбака, у которого сломался мотор

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На место прибыли спасатели Шлиссельбурга.

На Ладожском озере состоялись поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство вечером 24 июня поступила заявка о том, что мужчина из-за поломки мотора не может вернуться с акватории. На место прибыли спасатели Шлиссельбурга. Они обнаружили пострадавшего и доставили его к берегу. 

Ранее мы сообщили о том, что спасатели также помогли мужчинам, у которых сломался лодочный мотор на озере. Их благополучно вернули на сушу. Никто не пострадал. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, спасательная операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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