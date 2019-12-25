Спасатели помогли мужчинам, у которых сломался лодочный мотор на Ладожском озере

Пострадавших оперативно отыскали и благополучно доставили на сушу.

Вечером понедельника, 23 июня, поисково-спасательная группа Новой Ладоги получила сигнал бедствия от двоих мужчин, чьи моторная лодка вышла из строя посреди Ладожского озера. Инцидент прокомментировала аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Пострадавших оперативно отыскали и благополучно доставили на сушу, говорится в сообщении службы спасения.

Кроме того, 7 июня спасателям из Шлиссельбурга пришлось провести операцию по эвакуации пятерых туристов, включая взрослого и маленького ребенка, оказавшихся в затруднительном положении на озере поблизости посёлка имени Морозова. Также 10 июня ознаменовалось успешным поиском мужчины, заблудившегося в лесной зоне неподалёку от поселкового пункта Бригадное в Приозерском районе региона.

Ранее мы сообщили о том, что в реке Лидь в Ленобласти найдено тело автомобилиста.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО