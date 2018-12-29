В Калининском районе коммунальщики починили крышу изолентой

Жители затопленной квартиры требуют компенсации.

В Калининском районе Санкт-Петербурга крышу дома отремонтировали при помощи изоленты. Незадолго до этого жильцы квартиры на последнем этаже пожаловались на сильную протечку.

Как выяснилось, покрытие крыши было повреждено во время уборки снега. ЖКС №33 поспешил починить крышу с помощью подручных средств. Результаты своего труда компания отправила хозяйке квартиры. Также Управляющая компания приложила акт о выполнении работ по устранению трещины.

Сейчас петербурженка требует, чтобы УК возместила ей последствия протечки.

Видео: Piter.tv

Фото: Pikabu