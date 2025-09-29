Жильцы домов по 7-й линии В.О. попросили провести почерковедческую экспертизу из-за встречного иска УК "МИР"

В отзыве на встречный иск жители домов указали, что представленный УК "МИР" протокол общего собрания, на основании которого УК "МИР" подтверждает свои полномочия, является сфальсифицированным.

Управляющая компания "МИР обратилась со встречным иском к жителям домов 54-60 по 7-й линии В.О. с требованием демонтировать восстановленный фрагмент ограждения внутренней территории домов. Напомним, всё началось с того, что УК "МИР" демонтировала фрагмент ограждения во дворе нескольких жилых домов на 7-й линии Васильевского острова, с чем оказались несогласны местные жители. В отзыве на встречный иск жители домов указали, что представленный УК "МИР" протокол общего собрания, на основании которого УК "МИР" подтверждает свои полномочия, является сфальсифицированным:

Хотел заявить, что у управляющей компании "МИР" нет юридических оснований подавать против нас встречный иск, так как они предоставили в качестве обеспечения протокол, в котором замазаны имя, фамилия, подписи все. Там не понятно, был ли он вообще подписан, кто подписал? из заседания суда

УК "МИР" управляет домами незаконно и не имеет никаких оснований распоряжаться общедомовым имуществом, в том числе обращаться в суд. Мы достоверно знаем, что протоколы общего собрания дома 54, 56 и 60 по избранию управляющей компанией "МИР" были сфальсифицированы. Жители домов обратились с ходатайством в суд, чтобы провести почерковедческую экспертизу протоколов с целью установления факта и подтверждения, как доказательства того, что УК "МИР" управляет домами незаконно и не имеет никаких оснований распоряжаться общедомовым имуществом, в том числе обращаться в суд. Евгений Лукин, представитель инициативной группы жителей домов по 7-й линии Васильевского острова

Видео: Piter.tv