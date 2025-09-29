Жильцы домов по 7-й линии В.О. попросили провести почерковедческую экспертизу из-за встречного иска УК "МИР"

Управляющая компания "МИР обратилась со встречным иском к жителям домов 54-60 по 7-й линии В.О. с требованием демонтировать восстановленный фрагмент ограждения внутренней территории домов. Напомним, всё началось с того, что УК "МИР" демонтировала фрагмент ограждения во дворе нескольких жилых домов на 7-й линии Васильевского острова, с чем оказались несогласны местные жители. В отзыве на встречный иск жители домов указали, что представленный УК "МИР" протокол общего собрания, на основании которого УК "МИР" подтверждает свои полномочия, является сфальсифицированным:
Хотел заявить, что у управляющей компании "МИР" нет юридических оснований подавать против нас встречный иск, так как они предоставили в качестве обеспечения протокол, в котором замазаны имя, фамилия, подписи все. Там не понятно, был ли он вообще подписан, кто подписал?
из заседания суда
УК "МИР" управляет домами незаконно и не имеет никаких оснований распоряжаться общедомовым имуществом, в том числе обращаться в суд. Мы достоверно знаем, что протоколы общего собрания дома 54, 56 и 60 по избранию управляющей компанией "МИР" были сфальсифицированы. Жители домов обратились с ходатайством в суд, чтобы провести почерковедческую экспертизу протоколов с целью установления факта и подтверждения, как доказательства того, что УК "МИР" управляет домами незаконно и не имеет никаких оснований распоряжаться общедомовым имуществом, в том числе обращаться в суд.
Евгений Лукин, представитель инициативной группы жителей домов по 7-й линии Васильевского острова
Видео: Piter.tv
