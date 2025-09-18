УК "МИР" борется с жителями домов по 7-й линии ВО из-за "незаконного ограждения" между домами

По мнению жильцов действия УК МИР нарушают безопасность и социально экологические условия проживания.

Управляющая компания "МИР" демонтировала фрагмент ограждения во дворе нескольких жилых домов на 7-й линии Васильевского острова. Поводом стало обращение на портале "Мой город" о якобы незаконной решетке между домами 60 и 62. В результате действиями управляющей организации остались недовольны жильцы четырех соседних домов, которые лишились ограждения общей дворовой территории.

История началась в прошлом году, управляющая компанией МИР срезала ограждающую конструкцию, которая ограничивала внутренний двор домов 54, 56 и 60 по заявлению какого-то человека, который никакого отношения к этим домам не имел. Жители домов обратились в управляющую компанию с просьбой восстановить общедомовое имущество, которое она демонтировала. Евгений Лукин, представитель инициативной группы жителей домов по 7-й линии Васильевского острова

Жители обратились в УК МИР с просьбой восстановить демонтированный фрагмент ограждения, ссылаясь на часть 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ. По их мнению действия УК МИР нарушают безопасность и социально экологические условия проживания. Управляющая компания МИР отказалась восстановить ограждение.

Управляющая компания МИР сослалась на то, что у жителей дома 60 нет собственности общедолевой на земельный участок, и она не имеет права, соответственно, ограничивать на него доступ. При этом, на самом деле, у жителей дома 60 оформлено всем надлежащим образом право на земельный участок. Жители домов самостоятельно установили фрагмент решетки, демонтированный УК "Мир", и подали исковое заявление на компенсацию и возмещения затрат на установку данной решетки. Евгений Лукин, представитель инициативной группы жителей домов

Управляющая компания "МИР" выбрала в качестве тактики защиты от иска подачу встречного иска на демонтаж вновь установленного фрагмента ограждения. Мы продолжим следить за событиями во дворе на 7-й линии Васильевского острова.

Видео: Piter.tv