На "Горном институте" началась обкатка станционных путей

Первый поезд добрался до платформ новой станции.

На новой станции метро "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии началась обкатка путей. В Telegram-канале петербургского метростроя опубликовали видео с составом, который прибывает на платформу станции-долгостроя.

Привычный для пассажиров синий состав в тестовом режиме преодолел расстояние от действующей станции "Спасская" до "Горного института". Общая протяженность участка составила более 3,6 км. Метрострой Северной столицы

В рамках работ по обкатке железнодорожных путей новой станции работники метрополитена проверят работу систем связи, а также слаженность функционирования централизованной системы управления. В частности, проверке подвергнется комплекс стрелочных переводов, сигнальных механизмов и системы автоматического ведения поездов.

Ранее мы сообщали, что вероятной датой открытия "Горного института" может стать конец января 2025 года.

Видео: Telegram / Метрострой Северной Столицы – мы строим метро!