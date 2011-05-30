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На "Горном институте" началась обкатка станционных путей

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Первый поезд добрался до платформ новой станции.

На новой станции метро "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии началась обкатка путей. В Telegram-канале петербургского метростроя опубликовали видео с составом, который прибывает на платформу станции-долгостроя.

Привычный для пассажиров синий состав в тестовом режиме преодолел расстояние от действующей станции "Спасская" до "Горного института". Общая протяженность участка составила более 3,6 км.

Метрострой Северной столицы

В рамках работ по обкатке железнодорожных путей новой станции работники метрополитена проверят работу систем связи, а также слаженность функционирования централизованной системы управления. В частности, проверке подвергнется комплекс стрелочных переводов, сигнальных механизмов и системы автоматического ведения поездов.

Ранее мы сообщали, что вероятной датой открытия "Горного института" может стать конец января 2025 года.

Видео: Telegram / Метрострой Северной Столицы – мы строим метро!

Теги: лахтинско-правобережная линия, метро горный институт, метрополитен санкт-петербурга, новая станция метро
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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