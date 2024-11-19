Обкатка станции метро "Горный институт" начнется на следующей неделе

"Горный институт" – строящаяся станция четвертой (Лахтинско-Правобережной) линии Петербургского метрополитена.

Обкатка станции метро "Горный институт" в Петербурге начнется 25 ноября. Об этом сообщил заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Вадим Арсеньев на пресс-конференции в "Интерфаксе" 19 ноября.

Станция в высокой степени готовности, но еще, естественно, остаются проблемные вопросы, которые нужно будет решить совместно с "Метростроем Северной столицы". Сейчас как раз будет обкатка... Вадим Арсеньев, заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен"

"Горный институт" – строящаяся станция четвертой (Лахтинско-Правобережной) линии Петербургского метрополитена.

На двух станциях петербургского метро появилась возможность оплаты по биометрии. Тестирование фокус-группы из 50 человек будет проходить до конца ноября.

Видео: пресс-конференция Интерфакс