Обкатка станции метро "Горный институт" начнется на следующей неделе

Обкатка станции метро "Горный институт" в Петербурге начнется 25 ноября. Об этом сообщил заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Вадим Арсеньев на пресс-конференции в "Интерфаксе" 19 ноября.
Станция в высокой степени готовности, но еще, естественно, остаются проблемные вопросы, которые нужно будет решить совместно с "Метростроем Северной столицы". Сейчас как раз будет обкатка...
Вадим Арсеньев, заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен"
"Горный институт" – строящаяся станция четвертой (Лахтинско-Правобережной) линии Петербургского метрополитена.
На двух станциях петербургского метро появилась возможность оплаты по биометрии. Тестирование фокус-группы из 50 человек будет проходить до конца ноября.
Видео: пресс-конференция Интерфакс
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