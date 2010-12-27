Дед Мороз забыл свой мешок в метро и попросил петербуржцев так не делать

Петербургский метрополитен обратился к забывчивым пассажирам, из-за сумок и пакетов которых закрывают вестибюли.

Метрополитен решил крайне мило напомнить петербуржцам о том, что не стоит забывать свои вещи в подземке. Пресс-служба ведомства опубликовала комикс про Деда Мороза. Новогодний волшебник пришел на праздник без подарков. Так как забыл свой мешок в переходе на станцию зеленой ветки.

Из-за мешка с подарками перекрыли проход. Пассажиры стоят в отдалении, а сотрудник метро около заградительной ленты.

Предупреждение пока не действует. Так как ранее Piter.tv сообщил, что "Звездная" закрыта из-за бесхозного предмета. Идет проверка вестибюлей. Еще сегодня на "Петроградской" сотрудники метро спасли кошку с буквой "М" на боку.

Фото: пресс-службе метрополитена