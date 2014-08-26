Спасатели МЧС РФ в костюмах Дедов Морозов поздравили детей с Новым годом

Огнеборцы посетили маленьких пациентов в клинических больницах по стране.

Ежегодно в преддверии новогодних праздников сотрудники экстренного ведомства страны устроили представления для детей, которые по разным причинам не могут посетить публичные праздничные мероприятия. Перед 2024 годом спасатели сразу из нескольких регионов страны подарили этим детям подарки.

В частности, до детской клинической больницы в Нижегородской области добрались альпинисты и пожарные Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Они постучались прямо в окна к пациентам, спустившись с крыш корпусов медицинского учреждения с помощью альпинистского снаряжения. Дед Мороз – пожарный вместе со Снегурочкой дополнительно поднялись с помощью коленчатого подъемника.

Специалисты ГУ МЧС из Ульяновской области порадовали маленьких пациентов из местной областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева. Спасатели собрали для тех, кто находится в учреждении на длительном лечении, большие коробки с подарками. В роли сказочных саней для деда Мороза и Снегурочки выступила техника подразделения.Также сказочных персонажей сопровождал Колобок-пожарный. В городе Владимире сотрудники МЧС в образах новогодних волшебников приехали к ребятам в детский дом имени Карла Либкнехта, а в Суздале — в специальный коррекционный детский дом.

На территории Московской области Дед Мороз, Снегурочка, Пожарный Федор и Белый Медведь поздравили несовершеннолетних пациентов одной из детский больниц. Они прибыли к медицинскому учреждению на пожарных машинах с клаксонами. Помощники волшебников спустились к детям с крыш, поднимались по лестницам к окнам здания.

Стали известны адреса бесплатных новогодних гуляний в Красногвардейском районе.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, ГУ МЧС России