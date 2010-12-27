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На "Петроградской" сотрудники метро спасли кошку с буквой "М" на боку
Сегодня, 12:05
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Asyaromanenkova
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На "Петроградской" сотрудники метро спасли кошку с буквой "М" на боку

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Сотрудники метрополитена из коллектора на станции "Петроградская" спасли кошечку. У зверя на боку из полосок складывается буква "М"

В понедельник, 25 декабря, на станции метро сотрудники подземки спасли из коллектора кошку. На вид девочка не очень взрослая. Бока зверя покрыты широкими темными полосами. Часть из них складываются в букву "М". Получается, что котенок брендирован под метрополитен.

Срочно ищем добрые руки для спасённой малышки! Если кто хочет обрести под Новый год верного, веселого и позитивного хвостатого друга, обращайтесь к дежурной по станции.

Пресс-служба метрополитена

Обновление. В подземке сообщили, что для кошки нашли хозяина. За животным пришел петербуржец по имени Анатолий.

На "Петроградской" сотрудники метро спасли кошку с буквой "М" на боку

На "Петроградской" сотрудники метро спасли кошку с буквой "М" на боку

Подземка в понедельник не останавливает поток милости. Так как ранее опубликовали смешной комикс про Деда Мороза, который забыл свой мешок в переходе. Из-за чего перекрыли станцию метро.

На "Петроградской" сотрудники метро спасли кошку с буквой "М" на боку

Фото: пресс-служба метро

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Теги: метро спб , новости спб
Категории: Картина дня Новости СПб

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