На "Петроградской" сотрудники метро спасли кошку с буквой "М" на боку

Сотрудники метрополитена из коллектора на станции "Петроградская" спасли кошечку. У зверя на боку из полосок складывается буква "М"

В понедельник, 25 декабря, на станции метро сотрудники подземки спасли из коллектора кошку. На вид девочка не очень взрослая. Бока зверя покрыты широкими темными полосами. Часть из них складываются в букву "М". Получается, что котенок брендирован под метрополитен.

Срочно ищем добрые руки для спасённой малышки! Если кто хочет обрести под Новый год верного, веселого и позитивного хвостатого друга, обращайтесь к дежурной по станции. Пресс-служба метрополитена

Обновление. В подземке сообщили, что для кошки нашли хозяина. За животным пришел петербуржец по имени Анатолий.

Подземка в понедельник не останавливает поток милости. Так как ранее опубликовали смешной комикс про Деда Мороза, который забыл свой мешок в переходе. Из-за чего перекрыли станцию метро.

Фото: пресс-служба метро