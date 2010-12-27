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"Звездная" закрыта из-за бесхозного предмета
Сегодня, 11:42
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Asyaromanenkova
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"Звездная" закрыта из-за бесхозного предмета

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Станцию метро "Звездная" закрыли из-за бесхозного предмета. Пассажиров эвакуировали в 11.26.

Понедельник, 25 декабря, не обошелся без эвакуации станций метро. В 11.26 всех пассажиров попросили покинуть вестибюли "Звездной". Итого те, кто неуспел на поезд,стоят около входа на улице. А те. кто не смог выйти, дожидаются открыия на соседних станциях. Поезда следуют мимо станции без остановок. 

Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причина в бесхозном предмете. Сегодня подземка опубликовала милую картинку, с просьбой не оставлять вещи в метро. Главным героем на ней стал Дед Мороз. Он по забывчивости оставил свой мешок с подарками в переходе. Из-за него закрыли станцию. 

"Звездная" закрыта из-за бесхозного предмета

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Теги: метро спб , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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