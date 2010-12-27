"Звездная" закрыта из-за бесхозного предмета

Станцию метро "Звездная" закрыли из-за бесхозного предмета. Пассажиров эвакуировали в 11.26.

Понедельник, 25 декабря, не обошелся без эвакуации станций метро. В 11.26 всех пассажиров попросили покинуть вестибюли "Звездной". Итого те, кто неуспел на поезд,стоят около входа на улице. А те. кто не смог выйти, дожидаются открыия на соседних станциях. Поезда следуют мимо станции без остановок.

Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причина в бесхозном предмете. Сегодня подземка опубликовала милую картинку, с просьбой не оставлять вещи в метро. Главным героем на ней стал Дед Мороз. Он по забывчивости оставил свой мешок с подарками в переходе. Из-за него закрыли станцию.