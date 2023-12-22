Петербург и Ленобласть оказались в тройке лидеров по звонкам Деду Морозу

В рейтинге подарков лидирующее место заняли смартфоны и игрушки.

Петербург и Ленобласть заняли третье место по количеству звонков Деду Морозу. Об этом сообщила вице-губернатор города Станислав Казарин в своём Telegram-канале.

Количество обращений на линию увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом – всего на номер поступило более 135,5 тысячи звонков. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (7 908), Краснодарского края (5 987), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5 530).

Чаще всего зимнему волшебнику звонили дети 7-9 лет, но были звонки и от малышей 1-2 лет.

По телефону горячей линии ребята разгадывали новогодние загадки и рассказывали, что они хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков лидирующее место заняли смартфоны и игрушки.

Поезд Деда Мороза в Петербурге посетили 55 тыс. человек за два дня. В Северную столицу состав прибыл утром 6 января и остановился на станции "Новый Петергоф".

Фото: ВКонтакте/ Российский Дед Мороз