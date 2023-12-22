Поезд Деда Мороза в Петербурге посетили 55 тыс. человек за 2 дня

Вчера состав отправился в Ярославскую область.

Поезд Деда Мороза завершил новогоднее путешествие по Октябрьской железной дороге (ОЖД). В период с 31 декабря по 7 января передвижная резиденция зимнего волшебника проехала через города Северо-Запада. По данным пресс-службы ОЖД, за восемь дней праздничную программу посетили более 78,6 тыс. человек.

В Северную столицу состав прибыл утром 6 января и остановился на станции "Новый Петергоф". За два дня с Дедом Морозом удалось встретиться более чем 55 тыс. жителям Петербурга, Ленобласти и гостям региона. Вчера Поезд отправился в Ярославскую область.

После своего путешествия, Дед Мороз вернется на родину в Великий Устюг: поезд же отправится на стоянку в Карелию, где каждый сможет посетить его экспозицию на платформе "Морозная" (станция Хелюля).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге Дед Мороз и Снегурочка посетили пациентов детских больниц.

Фото: Telegram / Поезд Деда Мороза