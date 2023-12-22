Проект разработали ОАО "РЖД" и правительство Вологодской области.

Поезд Деда Мороза прибыл в Новый Петергоф, ранее праздничный состав заметили жители Красногвардейского района Петербурга. Проект разработали ОАО "РЖД" и правительство Вологодской области, отметили в пресс-службе Смольного.

Необычный праздничный поезд символизирует собой связь времен и самых добрых традиций нашего Отечества. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Встречи с Дедом Морозом и его помощниками проходят в Новом Петергофе на привокзальной площади, где с новогодней программой выступают петербургские творческие коллективы и аниматоры.

Кроме того, дети смогут посетить вагон №7, в нем находится передвижная резиденция Деда Мороза. Там можно пройти праздничный квест. Есть и вагоны для проведения игр, вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, Костромы и Карелии. В нем же получится отправить письмо Деду Морозу. Состав пополнился и вагоном "Кукольный театр", где проходят 45-минутные представления со сказочными героями.

В Новом Петергофе поезд будет находиться сегодня до 20:30, а завтра, 7 января, программа пройдет с 10:00 до 17:00.

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Видео: Telegram / PRO Питер