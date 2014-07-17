Дед Мороз и Снегурочка посетили пациентов детских больниц Петербурга

Они пришли к ребятам в клинику Педиатрического университета, детскую инфекционную больницу №3 на Васильевском острове и городскую больницу №1 на Авангардной улице.

В преддверии Нового года порядка 40 Дедов Морозов и Снегурочек отправились в детские больницы Петербурга вручать маленьким пациентам подарки. Акция была организована Центром социальной поддержки и добровольчества "Созидатели". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 30 декабря.

Дед Мороз и Снегурочка пришли к ребятам в клинику Педиатрического университета, детскую инфекционную больницу №3 на Васильевском острове и городскую больницу №1 на Авангардной улице.

Круглый год мы помогаем во всех больницах города, ухаживаем за детьми, которые остались без попечения родителей. Это дети из детских домов, домов ребенка, изъятые из семей по разным причинам. А под Новый год мы хотим сделать праздник для всех детей, особенно для тех, кто остался в новогоднюю ночь здесь на праздники в стенах больницы, мы хотим поддержать их таким образом. Карина Борзых, директор Центра социальной поддержки и добровольчества "Созидатели"

Ранее на Piter.TV: стали известны адреса бесплатных новогодних гуляний в Красногвардейском районе.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)