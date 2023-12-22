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Поезд Деда Мороза приехал в Петербург

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Появление состава совпало с фейерверками, которые разрывались во дворах.

Жители Северной столицы были свидетелями волшебного зрелища на колесах: новогодний поезд Деда Мороза пронёсся сквозь город. Своими впечатлениями от увиденного горожане поделились в соцсетях.

В четверг, 4 января, поезд заметили жители высоток с видом на железную дорогу в Красногвардейском районе. Состав шумно проехал, сверкая подсветкой: его появление совпало с фейерверками, которые разрывались во дворах.

Ранее мы сообщили о том, что Александровский дворец приглашает петербуржцев на "сладкий стол".

Видео: Telegram / Обо всём

Теги: поезд деда мороза, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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