Александровский дворец приглашает петербуржцев на "сладкий стол"

Всего в экспозицию выставки о застолье в Рождество и Пасху вошли более 200 предметов.

В зале Александровского дворца в музее-заповеднике "Царское село" проходит выставка под названием "Сладкий стол", посвящённная традициям застолья в честь двух важнейших христианских праздников - Рождества и Пасхи. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

В центре события находится великолепный императорский стол, а также нарядная и сверкающая ёлка и разнообразные угощения.

Всего в экспозицию вошли более 200 предметов, включая открытки, пасхальные фарфоровые яйца, коробочки для подарков и упаковки сладкой праздничной продукции. Выставка будет открыта для посетителей до 14 мая 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что праздничное настроение можно найти на выставке "Новый год в Ленинграде".

Фото: Правительство Петербурга