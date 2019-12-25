Праздничное настроение можно найти на выставке "Новый год в Ленинграде"

Экспозиция поможет окунуться в атмосферу советского Нового года.

В Петербурге открылась выставка "Новый год в Ленинграде". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Экспозиция предлагает уникальную возможность вдохновиться новогодним настроением, предаться ностальгии и узнать об истории развития советской ёлочной игрушки, особенностях оформления открыток разных периодов и о традициях.

Кроме того, на выставке можно узнать секреты советских хозяюшек. Посетителям расскажут, какие блюда были особенно популярны в те времена.

Выставка открыта до 14 января 2024 года. Она находится на Соборной площади Петропавловской крепости.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась фотовыставка "Разреши мне быть ребенком".

Фото: Pxhere