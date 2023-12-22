В Петербурге 14 января пройдет Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

Среди участников будут разыгрываться призы за успехи в викторине и за лучшие новогодние образы.

В Петербурге на выходных состоится уже традиционный Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие состоится в историческом центре Петербурга в предстоящее воскресенье, 14 января. Заезд стартует в полдень от ёлки на площади за ЦВЗ "Манеж" на Конногвардейском бульваре, а финиширует в районе Василеостровского рынка.

Среди участников будут разыгрываться призы за успехи в викторине и за лучшие новогодние образы. Также гости мероприятия смогут увидеть уникальный снегоуборочный велосипед, поучаствовать в развлекательной программе с танцами, песнями и хороводами.

Для участия в Велопараде нужно зарегистрироваться по ссылке.

Фото: ВКонтакте/ Велопарад Дедов Морозов, Снегурочек и всех, всех